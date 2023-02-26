Путин заявил, что русский народ может не сохраниться
Президент РФ Владимир Путин считает, если план Запада по разделу и ликвидации России осуществится, русский народ вряд едва ли сохранится как этнос.
Об этом российский лидер заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства выразил уверенность, что судьбы народов страны могли бы измениться, если бы Кремль не стал сопротивляться политике, которую проводит Запад, подчеркивает RT.
«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня», — отметил Владимир Путин.
Ранее российский лидер заявил, что планы Запада по разделу России на части зафиксированы на бумаге.
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