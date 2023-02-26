Путин отметил желание Запада разделить Россию на мелкие части

«У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — уточнил президент.

По словам Владимира Путина, эти планы Запада изложены на бумаге, а Кремль ранее старался об этом не говорить, стараясь выстроить партнерские отношения. Теперь Москва вынуждена реагировать, потому что у государств Запада остается единственная цель - ликвидировать Россию в ее нынешнем виде.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подвел черту последних 30 лет и дал понять Западу, что у России серьезные намерения, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.

«С моей точки зрения, это послание президента является эпохальным, оно кардинально меняет всю политику нашей родины. Оно влияет не только на развитие нашей страны, но и на развитие мировой конфигурации, архитектуры мира. Его обращение подвело черту под тем, как мы жили последние 30 лет, за которые президент добился информационного суверенитета, изгнал либералов из исполнительной власти и вернул суверенность судебной власти», - отметил он.

