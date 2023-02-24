В МИД заявили о беспрецедентном разгуле русофобии на Западе
Беспрецедентный разгул русофобии в западных странах не ослабевает. Об этом заявили в МИД России.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, русофобия разрослась до «невиданных масштабов».
«Продолжаем тщательно фиксировать проявления ненависти в отношении нашей страны, ее руководства, народов и простых граждан», — подчеркнули в МИД.
Ведомство опубликовало подборку «наиболее вопиющих» антироссийские высказываний политиков США и Европы за последний год. Так, американские официальные лица заявляли о стремлении ослабить и «деколонизировать» Россию. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что украинский конфликт стал «вызовом мировому порядку» и «разрушил мир в Европе».
Кроме того, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признавался, что Лондон «не собирается нормализовать отношения с Россией». В свою очередь, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн называла РФ «террористическим государством», а глава МИД Дании Йеппе Кофод назвал российское руководство «диктаторским».
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