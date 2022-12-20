Путин заявил, что Россия восхищается участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна восхищается стойкостью и отвагой людей, которые выполняют ратный долг в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.
На церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил, что находящиеся на передовой «солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования».
«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогает налаживать мирную жизнь в новых регионах», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин назвал героем каждого бойца, находящегося на передовой в зоне спецоперации, сообщает RT.
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