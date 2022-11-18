Кириенко назвал героями участников спецоперации

«Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои», — заявил Кириенко.

Он отметил, что такой же пример служения Родине подают те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии.

Ранее Кириенко заявил, что страны Северо-Атлантического альянса ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать ее как суверенное государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

