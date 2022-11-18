Кириенко назвал героями участников спецоперации
Участники специальной военной операции России служат своей стране, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
«Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои», — заявил Кириенко.
Он отметил, что такой же пример служения Родине подают те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии.
Ранее Кириенко заявил, что страны Северо-Атлантического альянса ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать ее как суверенное государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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