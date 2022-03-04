Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие

На церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский» российский лидер отметил, что в стране будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура.

«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», - подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий.

