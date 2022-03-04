Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит своё развитие несмотря на все трудности, сообщает ТАСС.
На церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский» российский лидер отметил, что в стране будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура.
«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», - подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий.
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