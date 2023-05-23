Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена

При этом он отметил, что настал «особый момент нашей мощной консолидации и обострения нашего национального чувства», общество желает во что бы то ни стало «укрепить основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания».

«И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое. Успехов», - сказал глава государства россиянам, награждённым госнаградами за выдающиеся заслуги в культуре, космонавтике, образовании и других сферах.

Ранее Путин заявил, что Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить войну, которую девять лет ведут «против нашего народа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

