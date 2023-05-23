Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что Россия переживает нелёгкие времена, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что настал «особый момент нашей мощной консолидации и обострения нашего национального чувства», общество желает во что бы то ни стало «укрепить основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания».
«И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое. Успехов», - сказал глава государства россиянам, награждённым госнаградами за выдающиеся заслуги в культуре, космонавтике, образовании и других сферах.
Ранее Путин заявил, что Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить войну, которую девять лет ведут «против нашего народа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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