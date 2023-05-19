Путин: Чем больше клеветы против России, тем выше консолидация общества

Он отметил, что в 2017 году уровень общегражданской идентичности составлял 63%, а в 2022 – уже 94,2%. По словам главы государства, абсолютное большинство россиян осознают себя прежде всего гражданами страны, ставят на первое место свою принадлежность к российскому государству, а не к определенной этнической группе.

Ранее, 19 мая, Владимир Путин заявил, что на Западе развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он указал, что на Россию и на все российское общество оказывается агрессивное внешнее давление, сообщает «Радиоточка НСН».

