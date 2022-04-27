Путин заявил, что российским журналистам обеспечат максимальную безопасность
Президент России Владимир Путин считает, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал, сообщает ТАСС.
«Я абсолютно уверен, такие попытки запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал», - подчеркнул он.
На встрече с членами Совета законодателей глава государства отметил, что убийства украинских журналистов и политических деятелей «прямо на улице» происходили на Украине достаточно часто, а теперь, видимо, было решено «перенести эту практику на нашу территорию».
Российский лидер пообещал, что власти РФ сделают все возможное для защиты своих журналистов.
Ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщил, что органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов.
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