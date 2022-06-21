Путин заявил, что России всегда приходилось проходить через испытания
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия проходит через очередную череду испытаний, сообщает РИА Новости.
По его словам, в истории страны практически не было периода, когда можно было ничего не делать, Россия «всегда шла через какие-то испытания».
«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний... Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», - отметил российский лидер на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.
Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что гарантией безопасности России могут быть исключительно армия и флот, сообщает RT.
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