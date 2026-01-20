Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум
Стоимость золота превысила $4700 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
В 07:49 мск фьючерс на драгоценный металл с поставкой в феврале стоил $4700,6 за унцию. Уже в 08:04 мск стоимость золота достигла $4701,9.
При этом фьючерс на серебро с поставкой в марте подорожал до $94,085 за унцию.
Ранее аналитики заявили, что рост мировых цен на золото и серебро связан с угрозами президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на товары из Европы из-за разногласий по поводу Гренландии, напоминает РЕН ТВ.
