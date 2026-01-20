Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об отказе лидера Франции Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа. Об этом пишет Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что Париж намерен отклонить приглашение Трампа в «Совет мира», напоминает 360.ru.

Как отметил Трамп, Макрон «никому не нужен» в организации, так как вскоре покинет свой пост.

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира"», — заявил американский президент.

Между тем в «Совет мира» по Газе пригласили президента России Владимира Путина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

