В Брянске из-за атаки БПЛА повреждены два дома и четыре машины
Два жилых дома и четыре автомобиля получили повреждения в результате атаки беспилотников в Брянске. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
Как отметил губернатор, минувшей ночью над регионом ликвидировали девять дронов ВСУ самолетного типа.
«В Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и остекление в двух жилых домах, три грузовых и один легковой автомобиль», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Никто не пострадал.
Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 20 января над Россией сбили 32 украинских беспилотника, в том числе девять - в Брянской области, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова: В 2026 году запланировано более двух тысяч избирательных кампаний
- В Брянске из-за атаки БПЛА повреждены два дома и четыре машины
- Всему есть предел: Кто уговорит Трампа отказаться от захвата Гренландии
- СМИ: Трамп отказался от встречи с Зеленским на полях форума в Давосе
- В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов
- Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
- В Гренландию прибудут самолеты NORAD
- СМИ: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке
- СМИ: Теоретический экзамен на права могут ужесточить
- Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru