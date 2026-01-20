В Брянске из-за атаки БПЛА повреждены два дома и четыре машины

Два жилых дома и четыре автомобиля получили повреждения в результате атаки беспилотников в Брянске. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Как отметил губернатор, минувшей ночью над регионом ликвидировали девять дронов ВСУ самолетного типа.

«В Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и остекление в двух жилых домах, три грузовых и один легковой автомобиль», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Никто не пострадал.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 20 января над Россией сбили 32 украинских беспилотника, в том числе девять - в Брянской области, пишет 360.ru.

