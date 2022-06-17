Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути автаркии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, «несмотря на мечтания Запада», никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, сообщает ТАСС.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что Россия будет расширять взаимодействие с теми странами, которые хотят с ней сотрудничать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) перенесли на час из-за DDoS-атак.
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