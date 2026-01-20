Памфилова: В 2026 году запланировано более двух тысяч избирательных кампаний
Свыше двух тысяч избирательных кампаний разного уровня планируется провести в России в 2026 году. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, ЦИК предстоит непростая и масштабная работа – более двух тысяч кампаний со своими особенностями, спецификой, уровнем конкуренции. Так, в семи регионах планируются выборы высших должностных лиц, однако число таких субъектов может увеличиться. Еще в 39 регионах проведут выборы в местные парламенты.
«И, естественно, уже в разгаре наша подготовка к очень важным выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Причем, она идет уже давно», - рассказала Памфилова.
Она уточнила, что по завершении кампании ЦИК проводит ее анализ, «смотрит, что было сделано правильно и где возникали сложности» и определяет точки роста.
Ранее Памфилова рассказала, что на выборах в Госдуму в 2026 году ЦИК не будет отказываться от традиционного голосования на избирательных участках, напоминает 360.ru.
