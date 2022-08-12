Путин заявил, что повышение качества жизни на селе является приоритетом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России работа на земле «испокон веков пользовалась почётом и уважением», сообщает пресс-служба Кремля.

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В приветствии участникам, организаторам и гостям девятого Открытого чемпионата России по пахоте он отметил важность того, что многие молодые россияне выбирают работу в агропромышленном комплексе.

Российский лидер подчеркнул, что безусловный приоритет руководства страны – «повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством».

«Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов», - сказал глава государства.

Ранее в Сахалинской области на поддержку молодых специалистов выделили 20 млн рублей, пишут «Известия». С начала года финансовую помощь получили около 130 человек, работающие в сфере образования, культуры, здравоохранения, соцподдержки, сельского хозяйства и ветеринарии

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Фото: www.stav-ikc.ru
ТЕГИ:ГосподдержкаСельское ХозяйствоВладимир Путин
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