Путин заявил, что повышение качества жизни на селе является приоритетом

В приветствии участникам, организаторам и гостям девятого Открытого чемпионата России по пахоте он отметил важность того, что многие молодые россияне выбирают работу в агропромышленном комплексе.

Российский лидер подчеркнул, что безусловный приоритет руководства страны – «повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством».

«Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов», - сказал глава государства.

Ранее в Сахалинской области на поддержку молодых специалистов выделили 20 млн рублей, пишут «Известия». С начала года финансовую помощь получили около 130 человек, работающие в сфере образования, культуры, здравоохранения, соцподдержки, сельского хозяйства и ветеринарии

