Путин заявил, что пик по коронавирусу ещё не пройден

«Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден», - заявил глава государства, отметив, что сейчас важно учиться не на своих ошибках, а на чужих. Его слова приводятся на сайте Кремля.

За минувшие сутки в России был зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения Covid-19 – 1154 заболевших. Общее число заразившихся достигло почти 7,5 тысячи.

