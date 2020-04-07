Путин заявил, что пик по коронавирусу ещё не пройден

Российские власти внимательно отслеживают ситуацию с коронавирусом, учитывая позитивный и негативный опыт других стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертным сообществом.

Вирусолог: Число заболевших в России будет расти ещё неделю

«Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден», - заявил глава государства, отметив, что сейчас важно учиться не на своих ошибках, а на чужих. Его слова приводятся на сайте Кремля.

За минувшие сутки в России был зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения Covid-19 – 1154 заболевших. Общее число заразившихся достигло почти 7,5 тысячи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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