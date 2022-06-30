Путин заявил, что некоторые страны пытаются подменить право диктатом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что система международного права нуждается в развитии, сообщает RT.
Приветствуя участников X Петербургского международного юридического форума российский лидер отметил необходимость развития системы международного права.
Он подчеркнул, что не следует «путать причину и следствие», так как пороков, якобы присущие праву, вовсе не являются причиной кризисов.
«Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств», — заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия, «несмотря на мечтания Запада», никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.
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