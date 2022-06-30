Путин заявил, что некоторые страны пытаются подменить право диктатом

Приветствуя участников X Петербургского международного юридического форума российский лидер отметил необходимость развития системы международного права.

Он подчеркнул, что не следует «путать причину и следствие», так как пороков, якобы присущие праву, вовсе не являются причиной кризисов.

«Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств», — заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия, «несмотря на мечтания Запада», никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.

