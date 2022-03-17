Байден назвал Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом»

Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин является «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».

Это не первое резкое высказывание Байдена в адрес Путина. Накануне Байден назвал российского коллегу «военным преступником».

Год назад 17 марта в интервью телеканалу NBC Байден назвал Путина убийцей.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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