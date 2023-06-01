Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО

В ходе общения с многодетными семьями один из участников встречи сказал главе государства, что уверен в победе и в том, что Россия «будет гарантом мира и безопасности».

«Так и есть, так и будет, как вы сказали... потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить», - ответил ему российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия вынуждена была ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, сообщает RT.

