Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия победит в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что с помощью СВО Россия пытается прекратить войну

В ходе общения с многодетными семьями один из участников встречи сказал главе государства, что уверен в победе и в том, что Россия «будет гарантом мира и безопасности».

«Так и есть, так и будет, как вы сказали... потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить», - ответил ему российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия вынуждена была ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВладимир Путин

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