Путин заявил, что не манипулирует СМИ на пресс-конфернции

Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» отверг предположения о том, что он якобы манипулирует СМИ во время ежегодной Большой пресс-конференции, сообщает Вести.Ru.

Путин подчеркнул, что во время пресс-конференции происходит обмен точками зрения между президентом и журналистами. Кроме того, подчеркнул Путин, многие представители СМИ напрямую общаются с народом, а потому их мнение важно знать руководителю государства.

Он также добавил, что в ходе Большой пресс-конференции обсуждаются вопросы, важные для россиян.