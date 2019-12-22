Путин заявил, что не манипулирует СМИ на пресс-конфернции
Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» отверг предположения о том, что он якобы манипулирует СМИ во время ежегодной Большой пресс-конференции, сообщает Вести.Ru.
Путин подчеркнул, что во время пресс-конференции происходит обмен точками зрения между президентом и журналистами. Кроме того, подчеркнул Путин, многие представители СМИ напрямую общаются с народом, а потому их мнение важно знать руководителю государства.
Он также добавил, что в ходе Большой пресс-конференции обсуждаются вопросы, важные для россиян.
19 декабря 2019 года состоялась ежегодная Большая пресс-конференция президента России, она продлилась 4 часа 18 минут. Владимир Путин ответил на 77 вопросов от 57 представителей российских и иностранных СМИ.
Ранее журналист кремлевского пула из «Коммерсанта» Андрей Колесников, которого можно назвать старожилом пресс-конференций Путина, в беседе с НСН рассказал, почему в этом году журналистам не разрешили приносить с собой слишком большие плакаты. «Я думаю, привлечь внимание пресс-секретаря и президента очень сложно какими-то дополнительными способами вроде плакатов и криков. Это чистая журналистская удача, каждый журналист знает, что она есть, но не каждому удается поймать ее за хвост. Увеличить шансы задать вопрос увеличением размера плаката - все-таки не стопроцентная гарантия и даже вообще не гарантия. Чаще всего это уменьшает шансы, потому что вызывает только раздражение. На последней пресс-конференции был такой перебор, что я ожидал подобного решения.
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