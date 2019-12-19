Колесников рассказал, как привлечь внимание Путина на пресс-конференции

«Я думаю, привлечь внимание пресс-секретаря и президента очень сложно какими-то дополнительными способами вроде плакатов и криков. Это чистая журналистская удача, каждый журналист знает, что она есть, но не каждому удается поймать ее за хвост. Увеличить шансы задать вопрос увеличением размера плаката - все-таки не стопроцентная гарантия и даже вообще не гарантия. Чаще всего это уменьшает шансы, потому что вызывает только раздражение. На последней пресс-конференции был такой перебор, что я ожидал подобного решения. Мне кажется странным, что не попросили вовсе от него [плаката] отказаться. У меня, честно говоря, радикальное мнение по этому поводу - если бы я, не дай Бог, был пресс-секретарем Владимира Путина, я бы полностью запретил такого рода агитацию», - сказал Колесников.

15-ая пресс-конференция главы государства начнется 19 декабря в 12 часов по московскому времени. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов – 1895 человек. Прямые трансляции будут вести многие теле- и радиоканалы России.

Напомним, рекорд по времени был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 45 минут, за которые президент ответил на 61 вопрос.

