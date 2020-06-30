Путин: Подвиг солдат Красной армии не будет «затерт фальсификациями»
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости всегда помнить о подвиге советских солдат, спасших мир от нацизма. Об этом российский лидер заявил в ходе открытия Ржевского мемориала советскому солдату.
«Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия», - цитирует Путина ТАСС.
Он напомнил, что в Красной армии сражались представители всех республик СССР. Погибли 8,5 миллионов бойцов, хотя, по его словам, это до сих пор не окончательная цифра.
«Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата- освободителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма», - сказал Путин.
Глава государства также пообещал не допустить, чтобы этот подвиг был «забыт и уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями».
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН поддержал идею немцев пересмотреть итоги битвы на Курской дуге. По его словам, в таких вопросах нужно доверять документам.
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