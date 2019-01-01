«Петушиная позиция». Сванидзе за пересмотр итогов битвы на Прохоровском поле
Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН поддержал идею немцев пересмотреть итоги битвы на Курской дуге.
Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt заявил, что памятник, который посвящен победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо немедленно снести. По его словам, никакого крупного сражения там не происходило, а Красная армия не победила. Редактор исторического отдела газеты заявил, что данные о крупнейшей встречной танковой битве в истории Второй мировой войны стоит пересмотреть. Его выводы основаны на словах немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли, который обнаружил в американских архивах немецкую аэрофотосъемку поля боя. Журналист уверяет, что на самом деле в битве под Прохоровкой якобы участвовали 186 немецких и 672 советских танка, а потери составили 235 танков со стороны Красной Армии и 5 со стороны немцев. Кроме того, действия советских войск Келлерхофф называет «атакой камикадзе», поскольку танки якобы столпились перед узким мостом и подставились под удар 2-го танкового корпуса СС.
Спорить с утверждением Келлерхоффа не стоит, заявил журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН. По его словам в таких вопросах нужно доверять документам. Он отметил, что речь не идет о пересмотре всего хода и результатов войны, а лишь о сражении. Журналист добавил, что такое недоверие к публикации связано лишь с тем, что ее автором являются немецкие специалисты.
«Спорить нужно только с документами на руках. Человек основывается на документах. На самом деле, тут не нужно всякий раз вставать в петушиную позицию. Никто не готов пересмотреть и это невозможно, слава Богу, результат Второй мировой и Отечественной войны. Никто не может пересмотреть результаты Курского сражения. Что касается частных каких-то более мелких сражений, тут, если документы говорят о том, что это было не так, как было принято считать, значит не так. Другой вопрос в том, что это исходит от немцев. Конечно, это вызывает у нас сразу же защитную реакцию, желание поспорить и подозрение, что хотят что-то там пересмотреть. Но, на самом деле, я повторяю, то, что это происходит от них, мешает объективно разобраться в ситуации. Лучше бы исходило от наших историков. Если этим будут заниматься наши историки, ну, и нормально, пусть занимаются», - объяснил он.
Сванидзе отметил, что историю можно и нужно подвергать сомнению, исследовать и перепроверять факты, поскольку в ней достаточно много неточностей.
«История - не священное писание. Не нужно всю историю превращать в нечто неприкасаемое и неприкосновенное, к чему нельзя прикасаться голыми руками и не голыми тоже. Если документы, факты говорят о чем-то, значит нужно прислушаться и расследовать дальше. Ход и итоги каких-то конкретных сражений поддаются пересмотру, если о том говорят документы. У нас было очень много вранья в истории, очень много фальсификаций. Не нужно это игнорировать, но и не нужно направлять никакие группы. Историки сами по себе этим займутся. История – это крот, который копает медленно, но всегда докапывается до дна. Не нужно ни на что вообще очень бурно реагировать. Нужно беречь нервную систему», - заключил собеседник НСН.
Ранее идею снести памятник Победы на Прохоровском поле прокомментировал председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев. По его словам, такие предложения пропитаны цинизмом, и добавил, что вымарать историю подвига советских войск ведущему редактору исторического раздела немецкой газеты Die Welt не удастся.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Дрожь канцлера. Меркель снова затрясло на людях. Видео
- В Госдуме рассказали, как избавиться от проблем с очередями на жилье
- Самолет экстренно сел в Калуге после обморока пилота
- Диетолог поспорила с американскими учеными о правильном похудении
- Экс-замминистра: Русофобия в Грузии не должна перекинуться на аэропорты