«Петушиная позиция». Сванидзе за пересмотр итогов битвы на Прохоровском поле

Спорить с утверждением Келлерхоффа не стоит, заявил журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН. По его словам в таких вопросах нужно доверять документам. Он отметил, что речь не идет о пересмотре всего хода и результатов войны, а лишь о сражении. Журналист добавил, что такое недоверие к публикации связано лишь с тем, что ее автором являются немецкие специалисты.

«Спорить нужно только с документами на руках. Человек основывается на документах. На самом деле, тут не нужно всякий раз вставать в петушиную позицию. Никто не готов пересмотреть и это невозможно, слава Богу, результат Второй мировой и Отечественной войны. Никто не может пересмотреть результаты Курского сражения. Что касается частных каких-то более мелких сражений, тут, если документы говорят о том, что это было не так, как было принято считать, значит не так. Другой вопрос в том, что это исходит от немцев. Конечно, это вызывает у нас сразу же защитную реакцию, желание поспорить и подозрение, что хотят что-то там пересмотреть. Но, на самом деле, я повторяю, то, что это происходит от них, мешает объективно разобраться в ситуации. Лучше бы исходило от наших историков. Если этим будут заниматься наши историки, ну, и нормально, пусть занимаются», - объяснил он.

Сванидзе отметил, что историю можно и нужно подвергать сомнению, исследовать и перепроверять факты, поскольку в ней достаточно много неточностей.

«История - не священное писание. Не нужно всю историю превращать в нечто неприкасаемое и неприкосновенное, к чему нельзя прикасаться голыми руками и не голыми тоже. Если документы, факты говорят о чем-то, значит нужно прислушаться и расследовать дальше. Ход и итоги каких-то конкретных сражений поддаются пересмотру, если о том говорят документы. У нас было очень много вранья в истории, очень много фальсификаций. Не нужно это игнорировать, но и не нужно направлять никакие группы. Историки сами по себе этим займутся. История – это крот, который копает медленно, но всегда докапывается до дна. Не нужно ни на что вообще очень бурно реагировать. Нужно беречь нервную систему», - заключил собеседник НСН.

Ранее идею снести памятник Победы на Прохоровском поле прокомментировал председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев. По его словам, такие предложения пропитаны цинизмом, и добавил, что вымарать историю подвига советских войск ведущему редактору исторического раздела немецкой газеты Die Welt не удастся.

