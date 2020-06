Российский посол рассказал о реакции на статью Путина в ФРГ

Сергей Нечаев отметил, что российские дипломаты фиксируют реакции и «будут это анализировать».

По мнению российского диппредставителя, статья Владимира Путина имеет глубокий взгляд на историю до и во время войны, а также затрагивает вопросы, связанные с тем, чтобы не допустить фальсификации исторических событий.

Статья Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») опубликована в журнале The National Interest (США) 18 июня. Президент России пояснил причины публикации. Путин отметил, что современные политики ответственны перед прошлым и будущим, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась.