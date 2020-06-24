Российский посол рассказал о реакции на статью Путина в ФРГ

Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал об активном обсуждении статьи российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне в кругах Германии, а также в обществе страны в целом, сообщает РИА Нововсти.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности», — считает посол.