Российский посол рассказал о реакции на статью Путина в ФРГ

Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал об активном обсуждении статьи российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне в кругах Германии, а также в обществе страны в целом, сообщает РИА Нововсти.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности», — считает посол.

Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала

Сергей Нечаев отметил, что российские дипломаты фиксируют реакции и «будут это анализировать».

По мнению российского диппредставителя, статья Владимира Путина имеет глубокий взгляд на историю до и во время войны, а также затрагивает вопросы, связанные с тем, чтобы не допустить фальсификации исторических событий.

Статья Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») опубликована в журнале The National Interest (США) 18 июня. Президент России пояснил причины публикации. Путин отметил, что современные политики ответственны перед прошлым и будущим, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры