Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо активно противодействовать экстремизму, так как число подобных преступлений за прошедший год также выросло, сообщает ТАСС.

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Выступая на коллегии ФСБ он отметил, что следует продолжить борьбу с пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в интернете и социальных сетях.

«Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех... кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан, наиболее уязвимая категория здесь - молодёжь», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо противостоять «всей мрази» которая пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает НСН.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ЭкстремизмРоссияМолодежьФСБВладимир Путин
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