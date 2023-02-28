Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо активно противодействовать экстремизму, так как число подобных преступлений за прошедший год также выросло, сообщает ТАСС.
Выступая на коллегии ФСБ он отметил, что следует продолжить борьбу с пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в интернете и социальных сетях.
«Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех... кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан, наиболее уязвимая категория здесь - молодёжь», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что необходимо противостоять «всей мрази» которая пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает НСН.
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