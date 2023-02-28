Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов

Выступая на коллегии ФСБ он отметил, что следует продолжить борьбу с пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в интернете и социальных сетях.

«Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех... кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан, наиболее уязвимая категория здесь - молодёжь», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо противостоять «всей мрази» которая пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает НСН.

