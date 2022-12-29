В России заблокируют интернет-ресурсы с инструкциями по производству боеприпасов

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий публикацию в интернете сведений о способах нелегального изготовления боеприпасов и предусматривающий блокировку сайтов, на которых содержится подобная информация. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

ФСБ ликвидировала подпольные цеха по изготовлению оружия в Забайкалье

Закон относит к запрещенным сведениям данные о методах и способах нелегального изготовления боеприпасов к вооружению за исключением информации о самостоятельном снаряжении патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.

Ранее ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъяли свыше 350 единиц оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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