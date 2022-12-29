В России заблокируют интернет-ресурсы с инструкциями по производству боеприпасов

Закон относит к запрещенным сведениям данные о методах и способах нелегального изготовления боеприпасов к вооружению за исключением информации о самостоятельном снаряжении патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.

Ранее ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъяли свыше 350 единиц оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

