В России заблокируют интернет-ресурсы с инструкциями по производству боеприпасов
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий публикацию в интернете сведений о способах нелегального изготовления боеприпасов и предусматривающий блокировку сайтов, на которых содержится подобная информация. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Закон относит к запрещенным сведениям данные о методах и способах нелегального изготовления боеприпасов к вооружению за исключением информации о самостоятельном снаряжении патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.
Ранее ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъяли свыше 350 единиц оружия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- В России заблокируют интернет-ресурсы с инструкциями по производству боеприпасов
- Клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа пройдут в России
- Чиновников обязали сообщать о попытках склонить их к коррупции
- Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в третий раз
- Кадыров назвал провокацией сообщения о продолжении мобилизации
- Росстат увеличил список товаров для подсчета инфляции
- Нидерланды перестанут предоставлять убежище скрывающимся от мобилизации россиянам
- Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси
- Путин расширил перечень контрсанкций
- Путин утвердил пожизненное лишение свободы за содействие диверсиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru