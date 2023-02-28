Путин призвал противостоять «всей мрази», пытающейся расколоть российское общество
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо «выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех», кто пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает ТАСС.
Выступая на коллегии ФСБ он отметил, что для этого в качестве оружия используются «сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобия».
«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что западные спецслужбы традиционно активно работали по России, а теперь используют дополнительные ресурсы, сообщает НСН.
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