Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно

На совещании с членами правительства России он указал на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого нацпроекта.

«Такое планирование должно объединять в одной логике действия всех уровней власти... от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населённом пункте», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поручил подготовить нацпроект по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных ценностей подготовят, сообщает RT.

