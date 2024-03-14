Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно
Начинать работать над новыми национальными проектами нужно немедленно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства России он указал на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого нацпроекта.
«Такое планирование должно объединять в одной логике действия всех уровней власти... от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населённом пункте», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин поручил подготовить нацпроект по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных ценностей подготовят, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru