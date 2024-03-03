Собянин рассказал, как в Москве реализуют нацпроект «Производительность труда»

Под руководством специалистов предприятия совершенствуют логистику, сокращают уровень производственного брака и корректируют размеры партий, рассказал Собянин. По его словам, в среднем столичные компании увеличили объемы производства на 54%, сократили время рабочих процессов на 36% и на 37% снизили неиспользуемые запасы.

Градоначальник напомнил, что нацпроект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2022 года. До конца 2024-го в нем примут участие более 400 производств, уточнил он.

Ранее Собянин сообщил, что московские компании увеличили выпуск одежды в 3,5 раза. Объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности в 2023 году вырос на 18,5%.

