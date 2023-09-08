Путин заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла
8 сентября 202317:53
Президент РФ Владимир Путин приехал в Арзамас, где посетил Музей Русского патриаршества, сообщает РИА Новости.
Осматривая экспозицию, которая посвящена жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси, глава государства вспомнил, что его самого крестил отец нынешнего предстоятеля Русской православной церкви - патриарха Кирилла.
«Его отец меня крестил», - сказал российский лидер.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за здоровье Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru