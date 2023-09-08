Путин заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла

Президент РФ Владимир Путин приехал в Арзамас, где посетил Музей Русского патриаршества, сообщает РИА Новости.

Новости за ночь: РПЦ поменяла правила крещения детей и взрослых

Осматривая экспозицию, которая посвящена жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси, глава государства вспомнил, что его самого крестил отец нынешнего предстоятеля Русской православной церкви - патриарха Кирилла.

«Его отец меня крестил», - сказал российский лидер.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за здоровье Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
ТЕГИ:КрещениеПатриарх КириллВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры