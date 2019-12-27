Новости за ночь: РПЦ поменяла правила крещения детей и взрослых

Синод Русской православной церкви принял решение об изменении правил крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых. Отныне снимаются ограничения на совершение таинства над детьми с национальными именами святых любых поместных православных церквей, либо созвучными им именами.

К примеру, такими именами можно считать Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна, отмечает Газета.ру. Снимаются также ограничения на поминовение крещенных православных с такими именами.

В том случае, если верующий крестится во взрослом возрасте и при этом его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он может самостоятельно выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова, уточняет РЕН ТВ. Сама же церковь только озвучивает рекомендацию, чтобы выбранное имя при для таинства было созвучно гражданскому.



