Новости за ночь: РПЦ поменяла правила крещения детей и взрослых
Синод Русской православной церкви принял решение об изменении правил крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых. Отныне снимаются ограничения на совершение таинства над детьми с национальными именами святых любых поместных православных церквей, либо созвучными им именами.
К примеру, такими именами можно считать Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна, отмечает Газета.ру. Снимаются также ограничения на поминовение крещенных православных с такими именами.
В том случае, если верующий крестится во взрослом возрасте и при этом его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он может самостоятельно выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова, уточняет РЕН ТВ. Сама же церковь только озвучивает рекомендацию, чтобы выбранное имя при для таинства было созвучно гражданскому.
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