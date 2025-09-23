«Я знаю его 66 лет, с 13-летнего возраста. Для меня он и сейчас остается таким же, каким я его увидел в 1959 году. Он не изменился по сути своей, просто каждый год каждым поступком подтверждал то, что все именно так и есть. Он остался таким, каким был в нашем детстве: озорным, остроумным, общительным, любящим своих друзей и не предающем их, хотя его предавали многие. Только сейчас это оценивается еще и в контексте того, что Никита Сергеевич превратился в крупнейшую не только для России, но и для мировой культуры личность. Этот фильм - не интервью, а беседа по душам двух друзей исповедального характера», - отметил народный артист России.

По его словам, сам Михалков, прочитав повесть «Никита», усомнился, что она заинтересует широкою аудиторию.

«Когда я приступал к этой работе, то сначала написал повесть под названием "Никита". Прежде чем отдавать ее в печать, я отправил повесть Никите Сергеевичу и получил от него ответ: "Все правда, Коля, но только кому это будет интересно, кроме нас с тобой и еще двух-трех человек?" Я хотел этим фильмом доказать, что он не прав, что это будет реально интересно очень многим людям, поскольку то, о чем повествует этот фильм, это беседа от сердца к сердцу двух друзей. Я надеюсь, что мне удалось приоткрыть перед людьми такого Никиту, какого знаю я, моего Никиту», - подчеркнул Бурляев.

Он также назвал тему, которую Михалков переносит из фильма в фильм.

«У каждого художника есть одна песня души, которую он поёт из фильма в фильм. У Тарковского песня души – это жертва. Его последний фильм так и назван - "Жертвоприношение". В каждом его фильме есть жертва – и в "Ивановом детстве", и в "Зеркале", и в "Сталкере". Я задал вопрос Никите Сергеевичу: а у тебя какая главная песня души? При этом для себя я уже сформулировал возможный ответ: это любовь и поиск общей гармонии. Он подумал где-то две-три секунды, а потом сказал: "любовь", подтвердив мои мысли. Кстати, еще в 1986 году на творческом вечере в Останкино он сказал: "У меня такое ощущение, что я всё время снимаю один фильм". Это правда, потому что через любой фильм он проводил эту песню своей души», - заключил собеседник НСН.

Никита Михалков ранее сообщил, что освободившийся по УДО актер Михаил Ефремов вошел в труппу «Мастерской «12». Театральный критик Ольга Галахова сказала в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что первый спектакль с участием Ефремова наверняка вызовет ажиотаж.

