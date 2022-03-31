Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год
31 марта 202213:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже подал декларацию о своих доходах за 2021 год, сообщает ТАСС.
«Подал», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба заявил, что все депутаты уже подали сведения о доходах и имуществе за 2021 год
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru