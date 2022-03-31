Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год

Завершается строительство эстакады через улицу Батайская в составе МСД Инновационные материалы применяются при отделке станции «Кленовый бульвар» БКЛ В Москве откроется новое общежитие центра сопровождаемого проживания для молодых людей с ментальными особенностями здоровья Более 90 тысяч москвичей оформили полис ОМС онлайн На границе «Битцевского леса» создадут лыжную базу Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве