Все депутаты подали декларации о доходах за 2021 год

Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба заявил, что все депутаты уже подали сведения о доходах и имуществе за 2021 год, сообщает ТАСС.

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По его словам, на данный момент нет информации о том, что кто-то из парламентариев не отчитался.

«Сейчас идёт оформление», - заключил Аршба в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.

Декларации о доходах и имуществе, своих и членов своей семьи, депутаты должны подавать ежегодно в срок до 1 апреля, после чего документы проверяет профильная комиссия Госдумы.

Ранее бывшый президент США Дональд Трамп пообещал начать коррупционное расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Декларация О ДоходахГосдумаДепутаты
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