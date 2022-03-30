Все депутаты подали декларации о доходах за 2021 год
Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба заявил, что все депутаты уже подали сведения о доходах и имуществе за 2021 год, сообщает ТАСС.
По его словам, на данный момент нет информации о том, что кто-то из парламентариев не отчитался.
«Сейчас идёт оформление», - заключил Аршба в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.
Декларации о доходах и имуществе, своих и членов своей семьи, депутаты должны подавать ежегодно в срок до 1 апреля, после чего документы проверяет профильная комиссия Госдумы.
Ранее бывшый президент США Дональд Трамп пообещал начать коррупционное расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает RT.
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