Все депутаты подали декларации о доходах за 2021 год

По его словам, на данный момент нет информации о том, что кто-то из парламентариев не отчитался.

«Сейчас идёт оформление», - заключил Аршба в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.

Декларации о доходах и имуществе, своих и членов своей семьи, депутаты должны подавать ежегодно в срок до 1 апреля, после чего документы проверяет профильная комиссия Госдумы.

Ранее бывшый президент США Дональд Трамп пообещал начать коррупционное расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает RT.

