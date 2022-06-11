Путин запретил судимым водителям работать в общественном транспорте и такси
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете водителям, имеющих судимость, заниматься перевозками людей в общественном транспорте и такси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 11 июня.
Теперь в сфере общественных перевозок не смогут работать лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Кроме того, в этих службах не могут работать лица, подвергшиеся уголовному преследованию за эти преступления.
Новые требования к водителям общественного транспорта и такси вступят в силу 1 марта 2023 года. В переходный период водители, которые уже трудоустроены, обязаны предоставить соответствующие документы до 1 сентября 2023 года.
Также новый закон распространяется на граждан стран-членов ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Ранее Госдума предложила ужесточить ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения, увеличив штрафы до 300 тысяч рублей и введя другие меры вплоть до конфискации машины за езду без прав. Об этом пишут «Известия».
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