Путин запретил судимым водителям работать в общественном транспорте и такси

Теперь в сфере общественных перевозок не смогут работать лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Кроме того, в этих службах не могут работать лица, подвергшиеся уголовному преследованию за эти преступления.

Новые требования к водителям общественного транспорта и такси вступят в силу 1 марта 2023 года. В переходный период водители, которые уже трудоустроены, обязаны предоставить соответствующие документы до 1 сентября 2023 года.

Также новый закон распространяется на граждан стран-членов ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ранее Госдума предложила ужесточить ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения, увеличив штрафы до 300 тысяч рублей и введя другие меры вплоть до конфискации машины за езду без прав. Об этом пишут «Известия».

