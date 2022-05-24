Госдума приняла закон, запрещающий работать в такси водителям с судимостью

Депутаты Государственной Думы во вторник приняли в третьем окончательном чтении правительственный закон, вводящий запрет на работу в общественном транспорте водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. В нормативном акте приводится подробный перечень противоправных деяний.

Данный запрет на работу распространяется не только на граждан РФ, но также и на граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.

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В соответствии с новым законом, уже работающим водителям такси, а также автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить справку работодателю об отсутствии судимости.

Если до 1 марта 2023 года документ не будет представлен, трудовые договоры таких водителей подлежат прекращению.

Ранее Глава СПЧ Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортТаксиЗаконопроектГосдума
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