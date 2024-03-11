Путин запретил размещать рекламу у иноагентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. СМИ также запрещается рекламировать ресурсы иноагентов.
Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов составит для граждан до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. В случае нарушения после двукратного привлечения к административной ответственности уже будет грозить до двух лет лишения свободы.
Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тысяч рублей.
Из-за этого закона журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), основатель и один из ведущих YouTube-канала «Редакция», ранее заявил уже, что передаст юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов. Кроме того он заявил, что вынужден был уводить часть сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru