Путин запретил размещать рекламу у иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. СМИ также запрещается рекламировать ресурсы иноагентов.

Запредельные доходы: Россиянам могут запретить рекламу у иноагентов

Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов составит для граждан до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. В случае нарушения после двукратного привлечения к административной ответственности уже будет грозить до двух лет лишения свободы.

Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тысяч рублей.

Из-за этого закона журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), основатель и один из ведущих YouTube-канала «Редакция», ранее заявил уже, что передаст юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов. Кроме того он заявил, что вынужден был уводить часть сотрудников.


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ФОТО: РИА Новости
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