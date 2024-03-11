Путин запретил размещать рекламу у иноагентов

Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов составит для граждан до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. В случае нарушения после двукратного привлечения к административной ответственности уже будет грозить до двух лет лишения свободы.

Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тысяч рублей.

Из-за этого закона журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), основатель и один из ведущих YouTube-канала «Редакция», ранее заявил уже, что передаст юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов. Кроме того он заявил, что вынужден был уводить часть сотрудников.



