Журналист Пивоваров объявил об увольнении части команды проекта «Редакция»
Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), основатель и один из ведущих YouTube-канала «Редакция», передаст юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов.
По словам журналиста, он принял такое решение из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. Пивоваров также рассказал, что был вынужден попрощаться со значительной частью команды.
«Несмотря на то что «Редакция» находится в России, работает вбелую и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», — написал Пивоваров в своих соцсетях.
Сейчас на «Редакцию» подписаны 4,09 миллиона человек. Сам Пивоваров в прошлом был главным редактором RTVI, продюсером «СТС Медиа», корреспондентом программы «Намедни» на НТВ. Минюст признал его иноагентом в июне 2022 года.
Ранее блогер и журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) сообщила о приостановке YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, отмечает «Радиоточка НСН». Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.
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