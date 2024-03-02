Журналист Пивоваров объявил об увольнении части команды проекта «Редакция»

По словам журналиста, он принял такое решение из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. Пивоваров также рассказал, что был вынужден попрощаться со значительной частью команды.

«Несмотря на то что «Редакция» находится в России, работает вбелую и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», — написал Пивоваров в своих соцсетях.



Сейчас на «Редакцию» подписаны 4,09 миллиона человек. Сам Пивоваров в прошлом был главным редактором RTVI, продюсером «СТС Медиа», корреспондентом программы «Намедни» на НТВ. Минюст признал его иноагентом в июне 2022 года.

Ранее блогер и журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) сообщила о приостановке YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, отмечает «Радиоточка НСН». Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.