Депутаты Госдумы не получат новогодние выплаты
Новогодние премии и различные выплаты к праздникам для депутатов Госдумы и членов Совфеда не предусмотрены. Об этом рассказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов в беседе с «Радио 1».
По его словам, в сферах, где выплаты регулируются законом, никаких праздничных выплат нет. Бессарабов подчеркнул, что у льготных категорий граждан выплаты предусмотрены мерами социальной поддержки и не зависят от праздников.
Ранее в Союзе пенсионеров России оценили идею выплачивать новогоднюю пенсию.
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