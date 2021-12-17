Депутаты Госдумы не получат новогодние выплаты

По его словам, в сферах, где выплаты регулируются законом, никаких праздничных выплат нет. Бессарабов подчеркнул, что у льготных категорий граждан выплаты предусмотрены мерами социальной поддержки и не зависят от праздников.

Ранее в Союзе пенсионеров России оценили идею выплачивать новогоднюю пенсию.

