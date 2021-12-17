Депутаты Госдумы не получат новогодние выплаты

Новогодние премии и различные выплаты к праздникам для депутатов Госдумы и членов Совфеда не предусмотрены. Об этом рассказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов в беседе с «Радио 1».

Минтруд пока не готов обсуждать выплаты 13-й пенсии

По его словам, в сферах, где выплаты регулируются законом, никаких праздничных выплат нет. Бессарабов подчеркнул, что у льготных категорий граждан выплаты предусмотрены мерами социальной поддержки и не зависят от праздников.

Ранее в Союзе пенсионеров России оценили идею выплачивать новогоднюю пенсию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодГосдумаВыплатыРоссия
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