Путин заглянул в потребкорзину россиян: мало мяса и рыбы

Владимир Путин призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что, по словам президента, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.

Между тем, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин, отмечает РИА ФАН.

Уточняется, что новая потребительская корзина должна отвечать требованиям, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».