Путин заглянул в потребкорзину россиян: мало мяса и рыбы

22 января 202013:57

Владимир Путин призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что, по словам президента, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.

Между тем, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин, отмечает РИА ФАН.

Уточняется, что новая потребительская корзина должна отвечать требованиям, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

От стройности до ожирения. Как «всего за год» пересмотреть потребительскую корзину

Ранее на пресс-конференции в НСН депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что если бы россияне питались продуктами, которые заложены в потребительскую корзину, то были бы стройными и здоровыми, но бесплодными.

Состав потребкорзины корректируется каждые 5 лет, в ней содержатся не только продукты питания, но также одежда, канцелярские и другие важные для жизни товары и услуги. От потребительской корзины также зависит расчет прожиточного минимума населения.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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