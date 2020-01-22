Путин заглянул в потребкорзину россиян: мало мяса и рыбы
Владимир Путин призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что, по словам президента, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Между тем, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин, отмечает РИА ФАН.
Уточняется, что новая потребительская корзина должна отвечать требованиям, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».
Ранее на пресс-конференции в НСН депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что если бы россияне питались продуктами, которые заложены в потребительскую корзину, то были бы стройными и здоровыми, но бесплодными.
Состав потребкорзины корректируется каждые 5 лет, в ней содержатся не только продукты питания, но также одежда, канцелярские и другие важные для жизни товары и услуги. От потребительской корзины также зависит расчет прожиточного минимума населения.
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