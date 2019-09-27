От стройности до ожирения. Как «всего за год» пересмотреть потребительскую корзину

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Поручение размещено на сайте кабинета министров.

Уточняется, что новая потребительская корзина должна отвечать требованиям, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

Ранее на пресс-конференции в НСН депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что если бы россияне питались продуктами, которые заложены в потребительскую корзину, то были бы стройными и здоровыми, но бесплодными.

«Потребительская корзина – искусственно созданный продукт, который как старое нижнее белье, которое пять лет прикрывал низкий уровень оплаты труда. Если бы все питались «потребительской корзиной», то все были бы стройные, здоровые, но детей бы не было. Единственный способ бороться с этой ситуацией - увеличивать размер оплаты труда, так как идет прямая корреляция между МРОТ и размером прожиточного минимума и потребительской корзиной», - сказал депутат.

Состав потребкорзины корректируется каждые 5 лет, в ней содержатся не только продукты питания, но также одежда, канцелярские и другие важные для жизни товары и услуги. От потребительской корзины также зависит расчет прожиточного минимума населения.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, почти месяц прожил на 3,5 тысячи рублей. Так он решил проверить на практике ее слова о том, что этой суммы «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Напомним, бывшая чиновница утверждала, что «макарошки стоят всегда одинаково», и питаться надо сезонными овощами.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть после такой диеты.

«Макароны — это сложные углеводы. Но это не сбалансированная еда, когда человек есть одно и то же постоянно. Один из принципов здорового питания — разнообразие. На макаронах это будет монодиета, которая опасна, если использовать её больше двух недель. Это опасно тем, что начинает страдать имуносистема, человек недополучает витамины, минералы, антиоксиданты. Может быть обострение любых хронических заболеваний, появление новых, в зависимости от наследственности. Желудок воспримет это нормально, если нет язвы, но всё остальное тело будет страдать», — рассказала Ионова.

Бондаренко начал эксперимент 24 октября 2018 года и с тех пор питался яичницей, супом на куриных костях, тушёными овощами, карамельками и яблоками. Депутат предпринимал попытки разнообразить рацион, но строгие финансовые ограничения не позволили ему этого сделать.

Другой врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова на пресс-конференции НСН заявила, что при питании на 3,5 тысячи рублей в месяц у человека может повыситься риск ожирения. По ее словам, в потребительской корзине содержится недостаточно фруктов и овощей.

«Ухудшение состояния иммунной системы — это сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, это онкологические заболевания. Ни о каком сохранении здоровья и обеспечение жизнедеятельности при нынешней потребительской корзине речи идти не может», — сказала диетолог.

Как подчеркнул в пресс-центре НСН сам Николай Бондаренко, только за три недели он стал более рассеянным, похудел на 6 кг и пересмотрел свое мнение относительно величины прожиточного минимума.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек… Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», - отметил депутат.

Николай Бондаренко завершил «министерскую диету» 22 ноября. В результате он похудел до 87,1 килограммов, что на 7,4 килограмма меньше, чем его вес до эксперимента.

«У меня на протяжении многих лет был фиксированный вес. Я всю жизнь занимаюсь спортом, у меня нет проблем с лишним весом, поэтому подобная радикальная потеря в весе говорит о сжигании мышечной массы и проблеме с питанием», - поделился с НСН региональный депутат. Также по его словам, весь месяц Бондаренко не покидало чувство голода.

О том, что в рацион россиян нужно включить больше белка - рыбы, мяса, яиц и творога – говорили специалисты Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии. При этом, они считают, что необходимо уменьшить количество быстрых углеводов и жиров, а именно соли, хлеба, сахара и растительных жиров. Позже они также выступили с инициативой разделить состав потребительской корзины по гендерному признаку и возрасту. Сейчас потребительская корзина рассчитывается только для россиян трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН назвала предложение специалистов ФИЦ фашистским и нарушающим Конституцию.

«Это абсолютно фашистский подход, потому что люди вправе сами определять свою продуктовую корзину, независимо от пола, возраста, цвета кожи, веса, состояния здоровья и дохода. Это идея подхода по дискриминационному признаку. В Древнем Китае девочек кормили хуже, чем мальчиков. Это позорная метода – все равно, что череп мерить и в зависимости от этого назначать сорт человека и кто как будет питаться. Я шокирована таким суждением наших диетологов – ручных, дрессированных, абсолютно не толерантных и не соблюдающих Конституцию», – считает Арбатова.

В марте 2019 года Министерство труда сообщило, что на тот момент шло обсуждение изменения потребительской корзины в рамках рабочей группы. Планируется, что изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Согласно поручению Дмитрия Медведева, которое размещено на сайте кабмина также указаны сроки перехода россиян на обновленную потребительскую корзину в 2021 году.

