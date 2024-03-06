Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе
Президент Владимир Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, а также выступит на церемонии закрытия мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, 6 марта во второй половине дня запланировано «большое, свободное общение» с участниками фестиваля с повесткой дня, которую зададут они сами.
«И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», — подчеркнул Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит 1-7 марта в Сириусе. В нем принимают участие 20 тысяч человек из 188 стран, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru