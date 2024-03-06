Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Как отметил представитель Кремля, 6 марта во второй половине дня запланировано «большое, свободное общение» с участниками фестиваля с повесткой дня, которую зададут они сами.

«И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», — подчеркнул Песков.

Всемирный фестиваль молодежи проходит 1-7 марта в Сириусе. В нем принимают участие 20 тысяч человек из 188 стран, пишет RT.

