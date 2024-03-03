На Всемирный фестиваль молодёжи съехались представители 190 стран, благодаря форуму они смогут лучше узнать настоящую Россию. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета ВФМ–2024 Сергей Кириенко.

По его словам, приехавшие на фестиваль иностранные участники поражены разнообразием выбора и возможностей, которые есть в России.

«Они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран. Вот это ощущение взаимоуважения и взаимопонимания позволяет им совсем по-другому почувствовать настоящую Россию», — отметил Сергей Кириенко.



По данным руководителя Администрации президента РФ, от иностранных участников ВФМ-2024 было подано более 300 тысяч заявок. Чтобы оказаться на форуме в России, им пришлось побороться за участие в фестивале. Кириенко провел аналогию представительства стран в Организации Объединенных Наций, в которую входят 193 государства, и Всемирного фестиваля молодёжи с представителями почти из 190 стран.



«Уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились», - констатировал он.

Ранее президент России обратился с приветственным словом к участникам Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, многонациональное единство для РФ является величайшей целью, страна «сложена из сотен культур и традиций», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





