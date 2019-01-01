Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко. Он умер накануне. Журналисту было 59 лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «давно был знаком с Доренко». Об этом сообщило агентство «РИА Новости». По словам пресс-секретаря глава государства всегда ценил вклад Доренко «в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию».
Ранее стало известно, что прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище Москвы.
Лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН выразил соболезнования семье погибшего несколько часов назад в Москве журналиста Сергея Доренко и признался, что будет спешить вернуться в столицу, чтобы успеть на похороны Доренко, с которым его связывали очень непростые и даже конфликтные, порой, отношения.
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