Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «давно был знаком с Доренко». Об этом сообщило агентство «РИА Новости». По словам пресс-секретаря глава государства всегда ценил вклад Доренко «в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию».

Ранее стало известно, что прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище Москвы.

Лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН выразил соболезнования семье погибшего несколько часов назад в Москве журналиста Сергея Доренко и признался, что будет спешить вернуться в столицу, чтобы успеть на похороны Доренко, с которым его связывали очень непростые и даже конфликтные, порой, отношения.

