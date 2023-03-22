Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-главы ЦИК Чурова

В телеграмме глава государства отметил, что Чуров был честным и преданным своему делу человеком, который «последовательно отстаивал свою гражданскую позицию».

«Владимир Чуров – профессионал высочайшего класса... всегда трудился с полной самоотдачей... Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег», - указал российский лидер.

Бывший председатель ЦИК РФ Владимир Чуров скончался в Москве в возрасте 70 лет, передаёт ОТР. По словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, некоторое время назад Чурову сделали операцию на сердце, которой предшествовал обширный инфаркт.

