Путин: выход из ограничений по коронавирусу должен быть спокойным и скорым

Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом президент заявил во время встречи с деятелями культуры 6 июня, сообщает Газета.ru.

При этом глава государства отметил, что выход должен быть спокойным и осознанным.

Путин изучит рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений

«Но как можно быстрее», —приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН переживал, что в Государственной Думе нет защитника деятелей искусства, какими были певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин.

«С марта артисты, даже те, кто работал в ресторанах, сидят дома. Работы нет, а кушать на что-то надо. Артистов надо было бы тоже включить в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса, и помочь. Когда мы нужны политикам, о нас вспоминают. Но не помогают, когда это, действительно, нужно нам. В Госдуме нет такого человека, ни один за три месяца не замолвил слова об артистическом цехе», - заявил НСН продюсер.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПандемияКультураВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры