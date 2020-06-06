Путин: выход из ограничений по коронавирусу должен быть спокойным и скорым
Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом президент заявил во время встречи с деятелями культуры 6 июня, сообщает Газета.ru.
При этом глава государства отметил, что выход должен быть спокойным и осознанным.
«Но как можно быстрее», —приводит слова Владимира Путина ТАСС.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН переживал, что в Государственной Думе нет защитника деятелей искусства, какими были певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин.
«С марта артисты, даже те, кто работал в ресторанах, сидят дома. Работы нет, а кушать на что-то надо. Артистов надо было бы тоже включить в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса, и помочь. Когда мы нужны политикам, о нас вспоминают. Но не помогают, когда это, действительно, нужно нам. В Госдуме нет такого человека, ни один за три месяца не замолвил слова об артистическом цехе», - заявил НСН продюсер.
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