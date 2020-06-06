Путин: выход из ограничений по коронавирусу должен быть спокойным и скорым

Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом президент заявил во время встречи с деятелями культуры 6 июня, сообщает Газета.ru.

При этом глава государства отметил, что выход должен быть спокойным и осознанным.