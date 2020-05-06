Путин изучит рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений
Совещание, посвященное реализации ранее принятых мер по борьбе с распространением COVID-19, в эту среду, 6 мая, проведет Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что в его ходе, в частности, будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
Напомним, в конце апреля глава государства поручил подготовить план пошагового снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Российский лидер заявил, что этот процесс может начаться с 12 мая. Также ранее Владимир Путин потребовал подготовить масштабный общенациональный план по восстановлению экономики. Соответствующий документ должен поступить в правительство к 25 мая.
К слову, в Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.
В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук.
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