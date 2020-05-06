Путин изучит рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений

Совещание, посвященное реализации ранее принятых мер по борьбе с распространением COVID-19, в эту среду, 6 мая, проведет Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что в его ходе, в частности, будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

Напомним, в конце апреля глава государства поручил подготовить план пошагового снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Российский лидер заявил, что этот процесс может начаться с 12 мая. Также ранее Владимир Путин потребовал подготовить масштабный общенациональный план по восстановлению экономики. Соответствующий документ должен поступить в правительство к 25 мая.