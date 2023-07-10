Путин ввел в РФ уголовную ответственность для коллекторов за угрозы

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вводит уголовную ответственность за применение или угрозу применения насилия или уничтожения (повреждения) имущества, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких.

Минимальное наказание за подобные действия коллекторов - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За совершение упомянутых деяний в составе организованной группы, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном штраф увеличится, можно будет получить штраф до пяти млн рублей и до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, принудительные работы на срок до пяти лет, запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Ранее Путин подписал закон, до 1 января 2026 года запрещающий взыскивать долги с жителей новых регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

