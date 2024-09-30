Путин ввел в РФ оплату неиспользованных отгулов при увольнении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает работодателей оплачивать отгулы, которые не использовал решивший уволиться сотрудник.
Согласно документу, который размещён на официальном сайте правовых актов, работник может либо взять отгул в течение года с момента работы в выходной или праздничный день, либо присоединить его к основному отпуску.
Что касается оплаты неиспользованного отгула при увольнении, что сотрудник получит разницу между оплатой работы в выходной или праздничный день и фактически произведённой оплатой работы в этот день. При этом оплатить работодатель должен будет все накопленные отгулы.
Ранее Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы, который учитывает различные системы оплаты труда, применяемые работодателями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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