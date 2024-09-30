Путин ввел в РФ оплату неиспользованных отгулов при увольнении

Согласно документу, который размещён на официальном сайте правовых актов, работник может либо взять отгул в течение года с момента работы в выходной или праздничный день, либо присоединить его к основному отпуску.

Что касается оплаты неиспользованного отгула при увольнении, что сотрудник получит разницу между оплатой работы в выходной или праздничный день и фактически произведённой оплатой работы в этот день. При этом оплатить работодатель должен будет все накопленные отгулы.

Ранее Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы, который учитывает различные системы оплаты труда, применяемые работодателями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

